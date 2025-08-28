Olbia e Arzachena, scatta l’operazione antidroga: 6 denunciati

L'operazione ha portato al rinvenimento di dosi di cocaina, marijuana, MDMA e ketamina oltre a un taser perfettamente funzionante

Sei persone residenti in diverse località della Sardegna, tra cui Olbia, Arzachena, Muravera, Bolotana e Sassari, sono state denunciate al termine di un’importante operazione antidroga condotta dai Carabinieri. L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Mauro Lavra, ha smantellato un’organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno permesso di scoprire una rete di spaccio che operava da un appartamento di Arzachena. Durante l’operazione, i militari hanno sequestrato un taser perfettamente funzionante, che probabilmente veniva utilizzato per intimidire o difendersi. La complessità dell’organizzazione è evidenziata anche dalle modalità di pagamento: secondo gli inquirenti, alcune transazioni avvenivano tramite le casse automatiche di un supermercato di Olbia.

L’operazione ha portato alla segnalazione di decine di cessioni di cocaina, MDMA, ketamina e marijuana alla Procura di Tempio. L’azione dei Carabinieri sottolinea la crescente attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, anche in aree a forte vocazione turistica come la Costa Smeralda.

