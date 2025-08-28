Bambini maltrattati a Sassari, sotto indagine anche un’altra maestra

Un’ulteriore insegnante è finita nel mirino degli inquirenti per presunti maltrattamenti su minori alla scuola “Pertini-Biasi” di Sassari. La scoperta è avvenuta, come riporta un noto quotidiano isolano, mentre la Squadra Mobile esaminava le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, installate dopo una segnalazione sui comportamenti aggressivi di un’altra maestra.

L’indagine era partita per accertare i maltrattamenti che un’insegnante di sessant’anni avrebbe inflitto a bambini di 3 e 4 anni. La donna, arrestata e sospesa dal servizio, è accusata di aver spinto, tirato le orecchie, dato colpi sulla nuca, sculaccioni e calci alle gambe. Tuttavia, durante l’analisi dei video, gli agenti si sono accorti che un’altra maestra, collega della donna arrestata, teneva una condotta violenta nei confronti degli alunni, specialmente di quelli più vivaci.

La Polizia sta ora esaminando anche le posizioni di questa seconda insegnante per accertare eventuali responsabilità penali. La vicenda ha gettato un’ombra sull’istituto e ha scosso la comunità.

