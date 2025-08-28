Febbre del Nilo, contagiate altre due persone: sale a 12 il bilancio complessivo

I due pazienti sono stati ricoverati nel reparto di Medicina dell'ospedale San Martino di Oristano. Le loro condizioni di salute sono giudicate buone

Due nuovi casi di Febbre del Nilo sono stati confermati nella provincia di Oristano, portando a dodici il numero totale dei contagi noti nel 2025. Le due persone, un uomo di 85 anni e una donna di 66, entrambi residenti nel Campidano Oristanese, sono risultati positivi al test.

I due pazienti sono stati ricoverati nel reparto di Medicina dell’ospedale San Martino di Oristano. Le loro condizioni di salute sono giudicate buone e non destano preoccupazioni. L’aumento dei casi, che ora ha raggiunto la doppia cifra, sottolinea l’importanza di intensificare le misure di prevenzione, in particolare per le fasce più a rischio.

Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione, invitando la popolazione a proteggersi dalle punture di zanzare, i principali vettori del virus. Si consiglia l’uso di repellenti e l’eliminazione dei ristagni d’acqua, luoghi ideali per la proliferazione degli insetti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it