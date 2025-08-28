Febbre del Nilo, contagiate altre due persone: sale a 12 il bilancio complessivo

Due nuovi casi di Febbre del Nilo sono stati confermati nella provincia di Oristano, portando a dodici il numero totale dei contagi noti nel 2025. Le due persone, un uomo di 85 anni e una donna di 66, entrambi residenti nel Campidano Oristanese, sono risultati positivi al test.
I due pazienti sono stati ricoverati nel reparto di Medicina dell’ospedale San Martino di Oristano. Le loro condizioni di salute sono giudicate buone e non destano preoccupazioni. L’aumento dei casi, che ora ha raggiunto la doppia cifra, sottolinea l’importanza di intensificare le misure di prevenzione, in particolare per le fasce più a rischio.
Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione, invitando la popolazione a proteggersi dalle punture di zanzare, i principali vettori del virus. Si consiglia l’uso di repellenti e l’eliminazione dei ristagni d’acqua, luoghi ideali per la proliferazione degli insetti.
