Sardegna, chiuso il bando “Nuove Rotte”: 4 compagnie aeree in gara

Sono 4 le compagnie aeree che hanno manifestato interesse per il bando “Nuove Rotte”, promosso dall’Assessorato regionale dei Trasporti. Si è conclusa infatti la finestra di 60 giorni per la presentazione delle offerte per le tratte che partiranno a partire dall’estate del 2026.

“Registriamo una risposta da parte del mercato e un interesse distribuito su tutti gli aeroporti dell’Isola – ha dichiarato l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca – È un passo importante verso l’obiettivo di ampliare e stabilizzare i collegamenti, sostenendo al tempo stesso la destagionalizzazione e l’accessibilità della Sardegna”.

Ora le proposte pervenute verranno valutate: “Continueremo a monitorare attentamente l’iter del bando fino all’attivazione delle nuove rotte, che saranno operative a partire dall’estate 2026, a beneficio dei residenti, delle imprese e del turismo” ha concluso Manca.

