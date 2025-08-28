Cagliari, lunedì Sant’Elia senz’acqua per mezza giornata: lavori alle condotte

Sant’Elia si prepara a rimanere senz’acqua almeno per mezza giornata il prossimo lunedì 1 settembre. Come reso noto dal Comune di Cagliari infatti, in quella data verranno svolti dei lavori di riqualificazione del quartiere, che prevedono un intervento da parte di Abbanoa sul sistema idrico.
In sostanza, rubinetti a secco dalle 8 del mattino alle 16, con il servizio che riprenderà a funzionare una volta concluse le operazioni.
Sarà cura di Abbanoa poi avvisare un’eventuale conclusione anticipata dei lavori. L’ente però ha già reso noto che poco dopo la riattivazione potrebbe uscire inizialmente dell’acqua torbida.
