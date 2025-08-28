Fedez, La Russa e Santanché: trio inatteso sullo yacht in Costa Smeralda

Bagni, sorrisi e aperitivi in barca per Fedez in Costa Smeralda con una compagnia inaspettata: il Presidente del Senato La Russa e la Ministra del Turismo Daniela Santanchè.
I tre infatti sono stati fotografati insieme dal settimanale “Chi” e insieme a loro c’era anche la nuova compagna del cantante, ovvero Giulia Honegger. Secondo quanto riferito, Fedez sarebbe stato invitato a bordo dello yacht dal figlio della ministra, Lorenzo Mazzaro.
C’è chi ci ha visto un cambiamento del fronte politico da parte del cantante, che durante la relazione con Chiara Ferragni si era decisamente schierato a sinistra, divenendo ulteriormente noto per le sue posizioni Lgbtq+.
Negli ultimi mesi invece ha preso parte anche ad una convention organizzata dall’ala giovanile di Forza Italia, dove era stato invitato.
