Calciomercato Cagliari, contatti con Belotti per il dopo Piccoli

Per il dopo Piccoli avviati i contatti con il Como per Andrea Belotti: l'attaccante ha collezionato 348 presenze e 114 gol in Serie A

In questi ultimi giorni di calciomercato estivo il Cagliari sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante che possa sostituire Roberto Piccoli, passato alla Fiorentina per poco meno di 30 milioni di euro.

La rosa a disposizione di Pisacane dispone già del neoacquisto Gennaro Borrelli, titolare nell’esordio in campionato contro la Fiorentina ma ancora poco esperto per reggere da solo tutto il peso dell’attacco.

Il club rossoblù avrebbe così avviato i contatti con il Como per Andrea Belotti, tornato dopo il prestito al Benfica e chiuso da Morata e Douvikas nelle gerarchie del tecnico Fabregas. Belotti, in Serie A, ha collezionato 348 presenze mettendo a referto 114 gol e 33 assist.

