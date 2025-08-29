27 furti tra Cagliari e Sassari: in manette la banda delle “spaccate”

L'attività della banda ha riguardato furti in negozi di abbigliamento, tabaccherie, esercizi alimentari e grandi marchi

La stessa banda è ritenuta responsabile di una serie di 27 rapine avvenute tra il marzo del 2024 e il gennaio del 2025 nelle province di Sassari e Cagliari. Le accuse sono state notificate in carcere a tre uomini, già arrestati in flagranza di reato a luglio. Secondo gli investigatori dei Carabinieri di Sassari, i malviventi avrebbero agito con il metodo della “spaccata”, colpendo in rapida successione.

I Carabinieri ritengono che i tre non siano dei semplici ladri, ma che abbiano messo in atto una vera e propria strategia criminale. Tra i colpi più clamorosi, quello al negozio Apple di piazza Castello a Sassari, dove la banda ha sfondato una vetrata con un furgone per rubare dispositivi elettronici, e ai supermercati Tuttigiorni, a Sassari e a Cagliari. I malviventi avrebbero anche tentato di forzare alcune filiali del Banco di Sardegna a Trinità d’Agultu, Tissi e Uri, senza riuscirci.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Sassari, ha permesso di fare luce su una serie di furti che avevano destato allarme tra i commercianti. L’attività della banda ha riguardato negozi di abbigliamento, tabaccherie, esercizi alimentari e grandi marchi, portando a danni ingenti.

