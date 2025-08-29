Villaurbana, scoperta maxi piantagione di marijuana: 8 persone arrestate

La piantagione era composta da 4.506 piante, con un'altezza compresa tra 0,80 e 1,30 metri, irrigate da un sofisticato sistema a goccia

Un’operazione congiunta dei Carabinieri di Oristano, Mogoro, Ghilarza e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna ha portato alla scoperta di una vasta piantagione di marijuana a Villaurbana e all’arresto di otto persone. L’intervento, supportato da un elicottero dell’11° Nucleo Elicotteri di Elmas e dal RIS di Cagliari, è avvenuto in un capannone all’interno di un’azienda agricola.

I militari hanno sorpreso otto persone, di cui cinque di nazionalità colombiana, mentre stavano raccogliendo un ingente quantitativo di marijuana. La piantagione era composta da 4.506 piante, con un’altezza compresa tra 0,80 e 1,30 metri, irrigate da un sofisticato sistema a goccia. Dalle analisi del RIS, il THC della droga è risultato superiore ai limiti di legge.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato diversi sacchi e contenitori di plastica con 290 kg di marijuana essiccata, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. Secondo il comandante provinciale, colonnello Steven Chenet, la presenza di cittadini colombiani fa pensare a un’organizzazione strutturata, con un vero e proprio sistema imprenditoriale. Gli arrestati si trovano ora nella Casa di Reclusione di Oristano.

