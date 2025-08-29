Cabras, pesce senza tracciabilità: sequestrati 175Kg di prodotti ittici

Il titolare di un ristorante a Cabras è stato sanzionato con una multa di 1.500 euro dalla Guardia Costiera di Oristano

L'uomo è stato scoperto in possesso di 157 chilogrammi di prodotti ittici congelati, tra cui ricciole, polpi, seppie e filetti di triglie, privi della documentazione necessaria a ricostruirne la tracciabilità.

L’operazione, avvenuta ieri, rientra in una serie di controlli mirati volti a contrastare la vendita illegale di prodotti ittici.

Solo pochi giorni fa, la stessa Capitaneria di Porto aveva sequestrato 18 chilogrammi di seppie senza documentazione in un altro ristorante sempre a Cabras.

