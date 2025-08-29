Notizie Cagliari Paura a Cagliari, albero cade sopra un’auto in via Sant’Avendrace | Video

L'ultimo albero che costeggiava la lunga via Sant'Avendrace si è stroncato, colpito da un fulmine, finendo sopra un'auto parcheggiata

Redazione Cagliaripad
Momenti di paura nel primo pomeriggio a Cagliari, più precisamente in via Sant’Avendrace.

L’ultimo albero che costeggiava la lunga via si è stroncato, probabilmente colpito da un fulmine, cadendo all’interno della carreggiata in cui viaggiavano automobili e mezzi pubblici.

A farne le spese è stata un’auto parcheggiata che è stata colpito dall’albero in caduta con il traffico immediatamente in tilt. Ancora non si hanno dettagli su possibili feriti e danni arrecati.

