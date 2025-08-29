La Maddalena, operatori nautici contro accuse infondate di “invasione”

Le foto utilizzate in alcuni servizi risalgono al 2018 e non alla situazione attuale: questo è quanto affermato dall'Associazione Operatori Nautici NordEst Sardegna che respinge le accuse

L’Associazione Operatori Nautici NordEst Sardegna si è scagliata contro le accuse infondate di invasione nautica sulle coste dell’arcipelago della Maddalena.

L’Associazione infatti ha realizzato un lungo comunicato in cui spiega come alcune foto apparse in diversi servizi giornalistici siano obsolete: “È una fake news che danneggia i professionisti seri, il turismo e perfino le autorità che vigilano con impegno” sottolinea il presidente Claudio Denzi.

D’altra parte, gli operatori hanno sottolineato come i danni ambientali maggiori siano da attribuire ad un arrivo di circa 6000 turisti al giorno nelle isole dell’arcipelago.

“Certo non è intenzione dell’Associazione difendere i diportisti maleducati. Ma vogliamo e dobbiamo tutelare i professionisti disciplinati, che certo sanno bene dove ancorare e non violano le regole perché rischiano il lavoro” afferma ancora Claudio Denzi.

“Noi operatori del diporto siamo disposti a fare sacrifici – aggiunge – ma devono esserlo anche gli altri: è irricevibile un divieto di sbarco solo per alcune categorie, così come è inutile istituire regole se poi non vengono fatte rispettare”.

