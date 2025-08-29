Province Sassari La Maddalena, cena per due da 270 euro: “Dicono che New York...

La Maddalena, cena per due da 270 euro: “Dicono che New York è cara? Mostro questo”

Il giornalista Piero Armenti ha fotografato lo scontrino di un pasto piuttosto salato: 25 euro di coperto a testa, 15 euro per una bottiglia di acqua gasata e non solo

Redazione Cagliaripad
Crediti foto: Piero Armenti

In questi giorni si sta godendo le vacanze in Sardegna il noto giornalista Piero Armenti, celeberrimo anche per i suoi racconti di New York, città in cui ha vissuto e lavorato a lungo.

Nel corso della sua vacanza ha avuto modo di consumare un pasto in un ristorante a La Maddalena e ha poi condiviso lo scontrino sui social. Il costo totale per due persone? 270 euro.

“Il primo che si lamenta che New York è cara gli mostro questo scontrino” e le cifre sono da capogiro: 2 coperti 50 euro, bottiglie di acqua gasata pagate 15 euro l’una, spaghetti vongole e bottarga 55 euro e una gran frittura 60 euro, oltre a Coca Cola e caffé che sono costati 10 euro l’uno.

Insomma, certi locali stanno diventando sempre più accessibili solamente per il turismo di extra lusso.

