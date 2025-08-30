Dermatite bovina, è caos: Tar blocca abbattimenti, Consiglio di Stato li conferma

Nelle aule di tribunale è battaglia tra allevatori e autorità sanitarie, ma regna il caos: in poche ore due sentenze opposte

La battaglia legale sul tema degli abbattimenti per la dermatite nodulare bovina in Sardegna continua. Il Tar Sardegna ha accolto i ricorsi di 5 aziende del Nuorese, sospendendo in via cautelare le ordinanze dell’Asl di Nuoro che disponevano l’abbattimento di bovini vaccinati, mai infetti e da considerarsi immunizzati, essendo trascorsi oltre 28 giorni dalla somministrazione del vaccino.

A poche ore di distanza, però, è arrivato un segnale opposto dal Consiglio di Stato. In un’ordinanza firmata dalla presidente Rosanna De Nictolis, è stato respinto l’appello cautelare della Società Agricola Agropower, confermando l’abbattimento di circa 500 capi bovini in un allevamento del nord Sardegna dove è stato accertato un focolaio attivo.

Il Consiglio ha così dato ragione ai legali della Regione Sardegna, dell’Asl Sassari e dell’Izs. “Il Consiglio di Stato sottolinea – spiega la Regione in una nota – che il provvedimento di abbattimento debba applicarsi a tutta l’unità epidemiologica e che il pregiudizio economico è compensabile con i ristori che la Regione ha previsto per le aziende che saranno costrette ad abbattere dei capi”.

In sostanza, per il Consiglio il danno economico non è irreparabile, essendo coperto dagli indennizzi previsti. Sentenza che soddisfa l’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, secondo cui l’ordinanza “ha confermato con chiarezza l’imperatività delle misure di contenimento previste dalla normativa europea per contrastare la dermatite nodulare contagiosa: la tutela dell’interesse generale dell’intero comparto viene prima di ogni altro interesse“.

Intanto si tratta di due verdetti opposti da parte di due giudici nello stesso giorno. Un quadro che mette in luce la tensione tra rigore sanitario e tutela degli allevatori, ma anche le difficoltà nell’interpretazione delle stesse leggi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it