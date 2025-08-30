Cagliari, si chiude per il difensore: ai dettagli Zé Pedro dal Porto

Il Cagliari in queste ultime ore di calciomercato estivo, che chiuderà definitivamente lunedì 1 settembre alle ore 20:00, si prepara a piazzare il colpo per la difesa.
Il nome è quello di Zé Pedro, difensore classe 1997 portoghese proveniente dal Porto, che in questa stagione appena cominciata ha giocato appena 30 minuti nelle 3 gare di campionato con la maglia dei Dragoes, da subentrato.
Per il giocatore i rossoblù verseranno una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro, firmando un contratto d’ingaggio a circa 500.000 euro annuali.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it