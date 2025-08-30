San Sperate, lavoratori in nero e altre irregolarità: sanzionata un’azienda di dolci

Producono dolci, ma le multe dei Carabinieri sono arrivate salate. Un’azienda di San Sperate specializzata nella produzione di biscotti e dolci tipici sardi è finita sotto la lente dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, che al termine di una mirata attività di verifica hanno denunciato in stato di libertà il suo amministratore unico, un 74enne residente in zona.

Gli accertamenti hanno portato alla luce gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e gestione del personale. Secondo quanto emerso, i dipendenti non erano stati sottoposti alle visite mediche obbligatorie, mancavano adeguate misure di primo soccorso e gli impianti di videosorveglianza risultavano installati in modo non conforme alla normativa. Inoltre, i militari hanno scoperto l’impiego di lavoratori non regolarmente assunti.

Al termine dell’ispezione sono state contestate ammende per 3.234,93 euro e sanzioni amministrative per ulteriori 3.900 euro, per un totale superiore ai 7mila euro.

