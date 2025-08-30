Tragedia a Buggerru, 70enne annega in mare

Il mare in burrasca non ha lasciato scampo al pensionato lombardo: inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso

Un pomeriggio di vacanza si è trasformato in tragedia nelle acque di San Nicolò, a Buggerru. Un pensionato di 70 anni, residente nel Milanese, è morto annegato dopo essere stato travolto dalle onde del mare in burrasca.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e l’equipe dell’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione, il cuore ha cessato di battere pochi minuti dopo il recupero.

