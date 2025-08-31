Cagliari, incendio nell’ex mobilificio Cao: fumo visibile a grande distanza

Un vasto incendio è divampato oggi all’interno dell’ex mobilificio Cao, in via San Rocco a Cagliari. Le fiamme hanno rapidamente avvolto lo stabile, sprigionando una densa colonna di fumo nero ben visibile a lunga distanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, che ha transennato la zona per consentire i soccorsi e garantire la sicurezza dei cittadini.

Non si registrano feriti, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it