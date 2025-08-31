Notizie Cagliari Cagliari, incendio nell’ex mobilificio Cao: fumo visibile a grande distanza

Cagliari, incendio nell’ex mobilificio Cao: fumo visibile a grande distanza

Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio in via San Rocco. Vigili del fuoco al lavoro per bonificare l’area

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Ansa

Un vasto incendio è divampato oggi all’interno dell’ex mobilificio Cao, in via San Rocco a Cagliari. Le fiamme hanno rapidamente avvolto lo stabile, sprigionando una densa colonna di fumo nero ben visibile a lunga distanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, che ha transennato la zona per consentire i soccorsi e garantire la sicurezza dei cittadini.

Non si registrano feriti, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE