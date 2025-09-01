Italbasket, grande prova di Spissu nella vittoria contro la Bosnia 96-79

L’Italbasket supera la Bosnia e si avvicina alla qualificazione per i prossimi Europei di pallacanestro. La vittoria degli azzurri, avvenuta ieri sera, è stata decisa da una grande prestazione di Marco Spissu, il playmaker sardo che ha guidato la squadra con maestria e ha messo a referto 14 punti e 5 assist.

Spissu non si è limitato a segnare, ma ha anche dimostrato le sue doti da leader, orchestrando il gioco e fornendo assist ai compagni. La sua visione di gioco e la sua intelligenza tattica hanno messo in seria difficoltà la difesa bosniaca. La sua performance ha permesso alla squadra di mantenere il controllo del match, nonostante il tentativo di rimonta degli avversari nel secondo tempo.

Ora, grazie alla vittoria contro la Bosnia, l’Italbasket si avvicina all’obiettivo della qualificazione. La squadra ha dimostrato grande carattere e la capacità di reagire nei momenti difficili, confermando che il lavoro del coach sta dando i suoi frutti. La prossima partita sarà decisiva.

