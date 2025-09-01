Eletta la nuova Miss Sardegna, è la 18enne nuorese Sofia Pintore

È Sofia Pintore, 18 anni, la nuova Miss Sardegna. Con la sua vittoria, la giovane di Nuoro si è guadagnata il diritto di rappresentare l’isola alle finali nazionali del concorso di bellezza, in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio.

Sofia, che aveva già vinto il titolo di Miss Miluna, è una studentessa del quarto anno del liceo scientifico e linguistico “Fermi” di Nuoro e pratica la pallavolo a livello agonistico da ben otto anni, militando in serie D. La sua elezione è arrivata al termine della finale regionale, che si è tenuta ieri sera.

Dopo diversi anni, il concorso tornerà in diretta televisiva sulla Rai. La trasmissione della finale di Miss Italia segna il tentativo del concorso di bellezza di riconquistare un posto di rilievo nel panorama televisivo italiano.

