Polemiche su Fabrizio Corona a Platamona: “Vengo a prendervi a schiaffi”

"Pensavo che la Sardegna fosse come la Sicilia, gente figa, invece vedo solo quattro babbi di m...." le parole che hanno scatenato l'ira dei presenti

Scatta un’accesa polemica via social verso l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ospite di una serata in una discoteca di Platamona nel weekend appena trascorso.

Corona, al microfono, ha fatto scattare l’ira dei presenti con le parole: “Pensavo che la Sardegna fosse come la Sicilia, gente figa, invece vedo solo quattro babbi di m….”.

Immediati i fischi e gli insulti degli spettatori in risposta alle parole di Corona, che ha poi replicato minacciando dal palco: “Vengo lì e prendo a schiaffi ognuno di voi”.

