Palau, con droga in casa e nell’auto tenta la fuga: 53enne in manette

I Carabinieri di Palau hanno arrestato un uomo di 53 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto venerdì pomeriggio, al termine di un pericoloso inseguimento.

I militari, impegnati in un posto di blocco, hanno intimato l’alt a un’auto, ma il conducente ha accelerato, dandosi a una fuga ad alta velocità per le vie del centro. Durante l’inseguimento, il 53enne ha gettato un involucro dal finestrino, subito recuperato dai Carabinieri: al suo interno c’erano oltre 50 grammi di cocaina.

Una successiva perquisizione a casa dell’uomo ha permesso di trovare ulteriori 10 grammi di cocaina, 40 grammi di hashish e 30 grammi di marijuana. I militari hanno anche scoperto un piccolo laboratorio per la lavorazione della droga, con tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, un essiccatoio elettrico per la marijuana e una pressa per preparare i panetti di hashish. Su disposizione della Procura di Tempio Pausania, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

