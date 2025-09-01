West Nile in Sardegna, nuovo caso ad Oristano: il numero di positivi sale a 13

Un uomo di 86 anni, residente nella provincia di Oristano, è risultato positivo al virus West Nile. Si tratta del tredicesimo caso umano registrato dall’Asl 5 nel 2025 nell’Oristanese. L’anziano è attualmente ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale San Martino.

Dopo la diagnosi, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, guidato dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha avviato immediatamente le procedure previste: indagine epidemiologica e disinfestazione mirata nell’area circostante l’abitazione del paziente, entro un raggio di 200 metri.

Nelle settimane precedenti erano emersi altri dodici contagi: 3 persone con più di 70 anni, 6 ultrasessantenni, un quarantenne, un altro ultraottantenne e un ultranovantenne. Nove pazienti restano ricoverati, mentre 3 sono già stati dimessi e hanno fatto ritorno a casa.

