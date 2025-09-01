A trent'anni dalla scomparsa dello scrittore, il Comune ha deciso di "consegnargli" uno spazio pubblico della città

Cagliari, il Piccolo Auditorium di piazza Dettori sarà intitolato a Sergio Atzeni

A trent’anni dalla scomparsa di Sergio Atzeni, uno dei più grandi scrittori sardi, il Comune di Cagliari ha deciso di intitolare a suo nome il Piccolo Auditorium di piazzetta Dettori.

La cerimonia si terrà il prossimo 6 settembre a partire dalle ore 19. Questa è di fatto una delle iniziative promosse dal Comune che proseguiranno poi nei giorni successivi.

Lo scrittore “sardo, italiano, europeo”, come lo stesso Atzeni si definiva, è stato un punto di riferimento fondamentale della letteratura sarda del Novecento, avendo raccontato l’Isola sotto molteplici aspetti all’interno dei suoi romanzi, senza mai trascurarne la storia e i risvolti sociali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it