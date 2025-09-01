Cagliari, mangiano in un risto-bar e restano intossicati: 11 persone in ospedale

Undici persone hanno pranzato all’interno di un risto-bar a Cagliari e sono poi rimaste intossicate. Secondo quanto riferito a causare l’intossicazione sarebbe stata una pietanza a base di tonno.

Alcuni hanno infatti avvertito nel giro di breve tempo nausea e mal di stomaco, altri invece hanno riportato delle reazioni allergiche con irritazioni cutanee.

Sul posto è intervento il 118 che ha trasportato in ospedale 10 persone, mentre una si è recata lì autonomamente. Sul posto anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi.

