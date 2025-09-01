Cagliari, Juan Rodriguez e Ze Pedro atterrati a Elmas: “Siamo molto contenti”

Sono atterrati questo pomeriggio intorno alle 18.20 i due nuovi rinforzi del Cagliari: si tratta di Ze Pedro e Juan Rodriguez.

I due giocatori hanno subito espresso tutto il loro entusiasmo per questa nuova avventura, in particolare il difensore uruguayano classe 2005: “Sono molto contento, è un sogno per me essere qui e giocare in Europa, è un grande club. La trattativa? Il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che c’era la possibilità di venire in un club in cui avevano giocato tanti uruguayani e non ci ho pensato un attimo”.

Felicità anche per il difensore portoghese, racchiusa in poche parole: “Sono molto contento”. Ora sono pronti a dare il via a questa nuova avventura.

