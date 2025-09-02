Assalto fallito al portavalori, interrogatori e indagini durante la notte

Continuano le indagini dei Carabinieri per fare luce sul tentato assalto a un furgone portavalori nel territorio di Sant’Andrea Frius. Nella notte sono stati eseguiti una serie di interrogatori e sono state ispezionate le macchine date alle fiamme per bloccare la strada nella speranza di concludere il colpo.

I rapinatori hanno rubato diversi veicoli, tra cui un camion, che è stato poi dato alle fiamme e distrutto. Un altro mezzo pesante, carico di sabbia, è stato piazzato a distanza per bloccare la strada, così come una Fiat Multipla.

Il piano dei malviventi, che mirava a fermare il furgone blindato, è fallito grazie alla prontezza dell’autista. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili e sventare futuri tentativi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it