Atletica: Tortu, Patta e Kaddari convocati per i mondiali di Tokyo

Doppio impegno tra gara individuale e staffetta per Filippo Tortu e Dalia Kaddari, mentre Lorenzo Patta sarà a disposizione direttamente per la 4x100

Quella di questa edizione dei mondiali di atletica sarà la spedizione italiana più numerosa di sempre. Il direttore tecnico La Torre ha infatti convocato 90 atleti per la spedizione di Tokyo e tra loro ci saranno anche Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Dalia Kaddari.

Niente da fare dunque per Diego Nappi, che aveva preso parte al raduno delle staffette di Roma e che eventualmente sarebbe partito come riserva per la 4×100. Nulla di preoccupante però, per lui ci sarà tempo e modo di fare esperienza tra i grandi nei prossimi anni.

Saranno invece chiamati ad un doppio impegno sia Filippo Tortu che Dalia Kaddari, visto che entrambi correranno sia i 200m che le rispettive staffette 4×100.

Archiviati i problemi fisici accusati agli Europei a squadre di Madrid, torna a gareggiare anche Lorenzo Patta, che sarà a disposizione per la staffetta 4×100.

