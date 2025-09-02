Quartu, vasto incendio sulla provinciale 17: Vigili del Fuoco impegnati per 7 ore

Ieri i pompieri sono stati protagonisti di una lunga operazione di spegnimento di un incendio, alimentato dalla presenza di numerose stoppie e ramaglie

Da ieri pomeriggio fino alla sera, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in prossimità di Quartu.

Secondo quanto riferito, le fiamme sono partite intorno all’ora di pranzo con le operazioni che si sono protratte dalle 14 alle 21. A favorire purtroppo lo sviluppo del rogo è stata la cumulazione di stoppie e ramaglie in un terreno adiacente alla Strada Provinciale 17.

Il celere intervento dei Vigili del Fuoco ha poi evitato che l’incendio potesse espandersi verso alcune strutture presenti nelle vicinanze.

