Sardegna, domenica spettacolo nei cieli: sorgerà la Luna rossa

Domenica 7 settembre si verificherà un'eclissi totale di Luna che sarà visibile da tutta Italia, Sardegna compresa: il fenomeno durerà circa un'ora e venti minuti

L’evento astronomico più atteso dell’estate è ormai alle porte: domenica 7 settembre 2025 ci sarà un’eclissi totale di Luna, che sarà visibile anche dalla Sardegna.

Gli sguardi dunque, condizioni meteorologiche permettendo, saranno tutti rivolti all’insù per osservare il raro fenomeno della Luna Rossa.

La Luna sorgerà alle 19.40 essendo già in fase di eclissi totale. Alle 20.53 comincerà invece l’eclissi parziale e dalle 21.57 terminerà anche quella parziale per lasciare spazio a quella penombrale. La conclusione del fenomeno è prevista per le 23.

L’ultima volta che tale fenomeno era avvenuto, era l’estate del 2018.

