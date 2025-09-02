Morto Emilio Fede, il noto giornalista aveva 94 anni: la Sardegna nel cuore

L'ex direttore di Tg1 e Tg4 era solito trascorrere le estati in Sardegna, tra i luoghi del jet set e Villa Certosa con Silvio Berlusconi

È morto all’età di 94 anni Emilio Fede, storico volto dell’informazione televisiva italiana. L’ex direttore del Tg1 e del Tg4 si è spento nella residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano, dopo una lunga malattia.

Entrato in Rai all’inizio degli anni ’60, ha trascorso 8 anni come inviato speciale dall’Africa prima di approdare alla conduzione del Tg1 delle 20, ruolo ricoperto dal 1976 al 1981. Successivamente, dal 1981 al 1983, è stato direttore della testata.

Lasciata la tv pubblica, passò in Fininvest, dove inaugurò la direzione di Studio Aperto su Italia 1 e, dal 1992, prese in mano le redini del Tg4, guidandolo per vent’anni. Le frequenti accuse di parzialità non scalfirono la sua lunga permanenza alla direzione, terminata con le dimissioni del marzo 2012.

Oltre al giornalismo, Fede è stato protagonista della vita mondana italiana. Frequentatore assiduo della Costa Smeralda, era spesso di casa tra Porto Cervo e Porto Rotondo, località che hanno segnato gli anni d’oro del jet set nazionale. La sua presenza era costante anche a Villa Certosa, residenza sarda di Silvio Berlusconi.

