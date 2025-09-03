Palau, fiamme all’alba in un bar: danni ingenti

Paura nelle prime ore del mattino a Palau, dove intorno alle 5 di oggi un incendio ha devastato un bar in via Nazionale, a pochi passi dal porto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena, che hanno domato le fiamme e verificato l’assenza di persone all’interno del locale.

L’area è stata messa in sicurezza, ma i danni alla struttura sono ingenti. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri e la Guardia Costiera della sede locale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it