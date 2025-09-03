Dalia Kaddari, dal red carpet di Venezia ai Mondiali di atletica: “Si torna a Tokyo”

La velocista sarda farà parte della spedizione azzurra per i Mondiali di atletica, intanto a Venezia ha stregato tutti e tutte sul red carpet

A soli 24 c’è ancora tanto tempo per sognare un futuro nel cinema, intanto la testa è al suo terzo Mondiale di atletica. Dalia Kaddari è ufficialmente tra i 90 convocati nella spedizione italiana per Tokyo 2025 e si appresta a rappresentare il tricolore nei 200 e nella 4×100.

“Si torna a Tokyo per il mio terzo Mondiale” ha commentato la velocista sui suoi social. “Una città che per me significa tanto, è lì che ho vissuto la mia prima Olimpiade, è lì che ho lasciato un pezzo di cuore”.

E un pezzo di cuore lo ha lasciato, e lo ha fatto lasciare ai suoi fans, alla Mostra del Cinema di Venezia. Ospite della kermesse, Dalia Kaddari ha stregato tutti e tutte sul red carpet, dove non ha certo sfigurato per eleganza a confronto con le attrici più blasonate del grande schermo.

“Un luogo magico che ogni volta regala emozioni uniche” ha scritto in un post. Adesso si torna a correre, ma in futuro chissà. Di certo la sua presenza sul tappeto rosso non è passata inosservata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it