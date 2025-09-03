Processo Grillo, sentenza rinviata: morto il figlio del presidente del Tribunale

Il giovane di 22 anni è stato travolto da un convoglio alla fermata San Paolo: l'udienza del processo Grillo jr rinviata per lutto

Dramma alla metro B di Roma: un ragazzo di 22 anni, figlio del presidente del Tribunale di Tempio Pausania Marco Contu, è morto dopo essere finito sui binari ed essere stato investito da un convoglio in transito alla fermata San Paolo.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. La Polizia, che indaga sul decesso, non esclude l’ipotesi del gesto volontario. Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrerebbero il giovane cadere sui binari senza il coinvolgimento di altre persone.

Il lutto che ha colpito il magistrato ha portato al rinvio dell’udienza odierna del processo che vede imputato Ciro Grillo e altri tre giovani, accusati di violenza sessuale.

