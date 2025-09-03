Notizie Cultura Tesori di Tharros, dalla Gran Bretagna a Cabras: resi 132 reperti archeologici

Tesori di Tharros, dalla Gran Bretagna a Cabras: resi 132 reperti archeologici

I preziosi oggetti, che includono manufatti provenienti dalla necropoli di Tharros, erano stati esportati in Inghilterra a metà del XIX secolo

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: LinkOristano

Un accordo storico riporterà in Sardegna 132 reperti archeologici della necropoli di Tharros. I manufatti, esposti al Brighton and Hove Museum, saranno restituiti al Museo civico di Cabras entro il prossimo novembre, dopo che l’intesa è stata formalizzata ieri a Brighton tra l’istituzione britannica e la Fondazione Mont’e Prama.

I preziosi oggetti, che includono manufatti provenienti dalla necropoli di Tharros, erano stati esportati in Inghilterra a metà del XIX secolo. Furono acquistati da lord James White, un deputato britannico che li aveva comprati durante i suoi soggiorni in Sardegna e in seguito li aveva donati al Museo di Brighton tra il 1861 e il 1874. Il loro ritorno, autorizzato dal Ministero della Cultura italiano, segna un momento importante per la tutela e il recupero del patrimonio culturale sardo.

Una volta arrivati a Cabras, i reperti saranno sottoposti a un accurato restauro e pulizia. Nella primavera del 2026 saranno esposti in una mostra temporanea al Museo Marongiu, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare da vicino questi antichi tesori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE