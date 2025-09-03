Tesori di Tharros, dalla Gran Bretagna a Cabras: resi 132 reperti archeologici

Un accordo storico riporterà in Sardegna 132 reperti archeologici della necropoli di Tharros. I manufatti, esposti al Brighton and Hove Museum, saranno restituiti al Museo civico di Cabras entro il prossimo novembre, dopo che l’intesa è stata formalizzata ieri a Brighton tra l’istituzione britannica e la Fondazione Mont’e Prama.

I preziosi oggetti, che includono manufatti provenienti dalla necropoli di Tharros, erano stati esportati in Inghilterra a metà del XIX secolo. Furono acquistati da lord James White, un deputato britannico che li aveva comprati durante i suoi soggiorni in Sardegna e in seguito li aveva donati al Museo di Brighton tra il 1861 e il 1874. Il loro ritorno, autorizzato dal Ministero della Cultura italiano, segna un momento importante per la tutela e il recupero del patrimonio culturale sardo.

Una volta arrivati a Cabras, i reperti saranno sottoposti a un accurato restauro e pulizia. Nella primavera del 2026 saranno esposti in una mostra temporanea al Museo Marongiu, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare da vicino questi antichi tesori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it