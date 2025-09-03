Norbello, perde il controllo dell’auto e si schianta sul guardrail: due feriti

Il conducente e un passeggero sono rimasti feriti dallo scontro e sono stati trasportati in ospedale a bordo di due ambulanze

Questa mattina, intorno alle 11.15, un’auto in cui erano presenti il conducente e un passeggero si è schiantata contro il guardrail lungo la Strada Statale 131, nell’area di Norbello.

Stando a quanto riferito, l’incidente è avvenuto al Km 129.2 in direzione Sassari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato il conducente alla perdita del controllo del mezzo e al successivo schianto. Intanto, i due occupanti sono stati trasportati in ospedale a bordo di due ambulanze.

