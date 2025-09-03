Sardegna, oggi altri 25 incendi: 8 hanno richiesto intervento dei mezzi aerei

Sono 25 gli incendi divampati nella giornata odierna nel territorio regionale e per 8 di questi è stato necessario l’intervento di mezzi della flotta aerea regionale e nazionale.

Forte preoccupazione è stata registrata a Mamoiada dove, in località Sa ‘E Cubeddu, è scoppiato un incendio che ha richiesto l’intervento di tre elicotteri, tra cui il Super Puma, con il concorso aereo nazionale e l’intervento di un Canadair proveniente da Olbia. L’incendio è purtroppo ancora in corso e sta impegnando anche numerose squadre di terra.

Roghi di vaste dimensioni hanno poi investito anche altre aree dell’Isola, a partire da San Nicolo’ D’Arcidano, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. I mezzi aerei sono poi stati impegnati anche per gli incendi scoppiati a Samassi, Pabillonis, San Gavino, Gonnosfanadiga e Serrenti.

