Dinamo Sassari, presentata la squadra: Geppi Cucciari madrina e mattatrice

La Dinamo Sassari ha acceso i riflettori sulla nuova stagione con una serata dal mix perfetto di spettacolo, emozione e sport, ospitata ad Alghero nelle tenute Sella & Mosca. A condurre la presentazione la madrina del club, Geppi Cucciari, che con la sua ironia ha divertito atleti e tifosi presenti.

Non sono mancati momenti di commozione, come quello dedicato ad Achille Polonara, che attraverso una video-lettera ha ricordato il suo legame con la Dinamo: “Sei una forza che unisce un paese intero. Ci sono momenti in cui tutto sembra buio, ma in questi momenti tu sei al mio fianco. Ci vediamo presto”.

A salire sul palco anche i sindaci di Alghero e Sassari, Raimondo Cacciotto e Giuseppe Mascia, con il primo che ha aperto alla possibilità di ospitare un torneo internazionale pre-campionato.

La serata è stata anche l’occasione per svelare le nuove divise ufficiali e per presentare il roster biancoblù. A fare da apripista il direttore generale Jack Devecchi, che ha parlato di “una Dinamo con una nuova pelle ma fedele alla sua identità”. Coach Bulleri ha evidenziato l’energia e la voglia di competere fin da subito: “Vogliamo essere competitivi dal giorno uno, questo ci porterà a vincere più partite di quelle che immaginiamo”.

A chiudere, come da tradizione, il presidente Stefano Sardara, che ha sottolineato l’importanza dei cambiamenti avviati: “Abbiamo deciso di dare una rinfrescata, ma con radici solide che ci permettono di guardare avanti con fiducia”.

