Regione Sardegna, 8,5 milioni di euro per la lotta a insetti nocivi e roditori

Fondi distribuiti tra Province e Città metropolitane: Cagliari e Oristano i territori più finanziati

La Giunta regionale ha approvato la ripartizione di 8,5 milioni di euro destinati a Province e Città metropolitane della Sardegna per il potenziamento delle attività di controllo e contrasto contro insetti nocivi, parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, oltre che per la lotta ai roditori.

Le risorse, stanziate con la Legge di stabilità 2025, sono state distribuite in base a criteri stabiliti nella Conferenza programmatica provinciale, che ha valutato dimensione territoriale, esigenze igienico-sanitarie, morfologia e condizioni climatiche delle diverse aree.

“Si tratta di un sostegno essenziale – ha sottolineato l’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi – per proteggere la salute dei cittadini, difendere le produzioni agricole e garantire interventi tempestivi ed efficaci”.

Ripartizione dei fondi

Città Metropolitana di Cagliari: 2.210.000 euro (26%)

Provincia del Sulcis Iglesiente: 552.500 euro (6,5%)

Provincia del Medio Campidano: 552.500 euro (6,5%)

Città Metropolitana di Sassari: 1.275.000 euro (15%)

Provincia della Gallura: 680.000 euro (8%)

Provincia dell’Ogliastra: 510.000 euro (6%)

Provincia di Nuoro: 935.000 euro (11%)

Provincia di Oristano: 1.785.000 euro (21%)

