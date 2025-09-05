Sestu, spray urticante al centro commerciale: panico tra la folla

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri al centro commerciale Corte del Sole, dove un gruppo di adolescenti ha spruzzato spray urticante tra la folla.

Alcuni clienti hanno iniziato a tossire e ad avvertire bruciore, allontanandosi rapidamente dall’area, ma creando una situazione di caos e panico. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi conseguenze.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da una “bravata” di un gruppo di ragazzini, che si sono poi dati alla fuga. Per identificare i responsabili, le forze dell’ordine stanno acquisendo e visionando le immagini della videosorveglianza interna.

L’episodio, pur non avendo provocato feriti seri, ha generato momenti di paura e forte disagio tra i numerosi clienti presenti, con alcuni che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it