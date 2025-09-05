La bimba di 7 anni a Paolo Ruffini: “Non siamo in Italia, ma in Sardegna” | Video

Un botta e risposta tenero e spontaneo, capace di strappare sorrisi. Nel suo ultimo reel sui social, Paolo Ruffini si trova davanti a Rebecca, 7 anni, protagonista del format “Il babysitter”.
“Dove ci troviamo, in Italia?” chiede l’attore comico e conduttore toscano. La risposta della bambina è fulminea: “No, in Sardegna”.
Una frase semplice, detta con accento marcatamente sardo, che ha scatenato la simpatia della community, colpita dall’orgoglio e dalla spontaneità della piccola.
