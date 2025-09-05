Cagliari, distribuzione idrica sospesa o ridotta in via Angioj

Un guasto improvviso alla rete idrica ha causato disagi nella via Angioj, dove l'erogazione dell'acqua è stata sospesa o ridotta

Un guasto improvviso alla rete idrica ha causato disagi nella via Angioj, dove l’erogazione dell’acqua è stata sospesa o ridotta. A comunicarlo è la società Abbanoa Spa, che sta intervenendo per risolvere il problema.

I tecnici di Abbanoa sono al lavoro dalle 9 di questa mattina e le operazioni di ripristino si protrarranno fino alle 17.

L’azienda ha specificato che i disservizi potrebbero continuare anche oltre l’orario indicato, fino al completo ripristino del servizio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it