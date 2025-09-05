Shock a Oristano, pediatra aggredito verbalmente e fisicamente al San Martino

Dopo il recente episodio di violenza che aveva interessato il personale del reparto di Psichiatria, un nuovo caso di aggressione si è verificato all’ospedale San Martino. Questa volta la vittima è stata un medico del reparto di Pediatria, aggredito verbalmente e fisicamente dai genitori di una giovane paziente. A rendere nota la vicenda è stata la Asl di Oristano.

L’episodio è avvenuto lo scorso venerdì, quando una coppia si è recata al pronto soccorso con la figlia. Dopo aver ricevuto un codice verde, la famiglia è stata indirizzata al reparto di Pediatria. Qui, il personale ha informato i genitori che avrebbero dovuto attendere, poiché il medico di turno era impegnato in un caso urgente e complesso.

Secondo la ricostruzione della Asl, una volta libero, il pediatra si è recato nella sala d’attesa, ma è stato accolto dalle proteste dei genitori per la lunga attesa. Nonostante l’invito a entrare per la visita, la coppia ha rifiutato, ha spintonato il medico e ha abbandonato il reparto senza che la figlia fosse visitata.

