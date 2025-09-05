Paura a Thiesi, scoppia incendio in una casa: uomo trasportato in ospedale

E' rimasto intossicato dai fumi derivati dalle fiamme. Intanto sono incorso le indagini per capire cosa possa aver fatto scoppiare l'incendio

Attimi di paura questa mattina a Thiesi dove è scoppiato improvvisamente un incendio all’interno di un appartamento situato in periferia.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco che hanno bonificato e messo in sicurezza l’area. Insieme a loro è giunta un’ambulanza che soccorso una persona che si trovava all’interno dell’abitazione.

L’uomo infatti, è rimasto intossicato a causa dei fumi derivati dalle fiamme ed è stato trasportato al Santissima Trinità. Intanto, sono partite le indagini per cercare di capire cosa possa aver scatenato l’incendio.

