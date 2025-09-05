Cagliari, fine della paura in via Meilogu: sequestrati i tre pitbull

Nei giorni scorsi avevano aggredito una dipendente della scuola. Oggi la Procura ha disposto il loro sequestro e lo sgombero dell'ex locale del custode che era stato occupato abusivamente

Nei giorni scorsi l’aggressione da parte di tre pitbull nei confronti di una dipendente della scuola di via Meilogu a Cagliari aveva destato forte preoccupazione nella zona e i lavoratori erano stati costretti a barricarsi dentro l’edificio per evitare problemi.

Oggi, la Procura della Repubblica ha disposto il sequestro dei tre cani che verranno trasferiti in un canile di Nurri. Stando a quanto riferito, i cani appartenevano ad un uomo che aveva occupato abusivamente un alloggio che un tempo era destinato al custode della scuola.

Per questo motivo, la Polizia Locale insieme alla Procura hanno avviato un processo di sgombero del locale. “Siamo soddisfatte dell’intervento della Polizia locale e degli altri servizi comunali coinvolti, che restituisce tranquillità alla comunità scolastica, specie in vista della riapertura delle scuole per il nuovo anno”, hanno rimarcato le assessore Giulia Andreozzi e Luisa Giua Marassi.

“La volontà dell’Amministrazione comunale di Cagliari – hanno aggiunto le esponenti dell’esecutivo Zedda, rispettivamente titolari della Pubblica istruzione e dell’Ecologia urbana – è quella di procedere su questa strada. E intervenire sulle situazioni di abusivismo presenti in città, come accaduto nei giorni scorsi per piazza Medaglia”.

