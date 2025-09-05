Cabras, ristorante conservava oltre 120 chili di carne scaduta: multa salata

A seguito di controllo mirati verso un’attività di ristorazione di Cabras, i Carabinieri hanno rinvenuto 122 chili di carne bovina scaduta da oltre tre mesi, che veniva conservata in modo non conforme a quanto previsto.
Nel corso delle loro operazioni, i Nas hanno poi riscontrato delle ulteriori irregolarità in un altro ristorante della zona per quanto riguarda le procedure di sicurezza alimentare.
Per i titolari dei ristoranti è scattata così la sanzione per un totale di 12.000 euro. Inoltre, sono stati segnalati all’Autorità sanitaria locale.
