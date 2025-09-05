Province Oristano Cabras, ristorante conservava oltre 120 chili di carne scaduta: multa salata

Nel corso dei controlli ispettivi, i Nas hanno scoperto anche un altro locale il cui manuale per le procedure di sicurezza alimentare non era aggiornato

A seguito di controllo mirati verso un’attività di ristorazione di Cabras, i Carabinieri hanno rinvenuto 122 chili di carne bovina scaduta da oltre tre mesi, che veniva conservata in modo non conforme a quanto previsto.

Nel corso delle loro operazioni, i Nas hanno poi riscontrato delle ulteriori irregolarità in un altro ristorante della zona per quanto riguarda le procedure di sicurezza alimentare.

Per i titolari dei ristoranti è scattata così la sanzione per un totale di 12.000 euro. Inoltre, sono stati segnalati all’Autorità sanitaria locale.

