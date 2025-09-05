Sardegna, approvato il piano di potenziamento delle cure palliative

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il piano di potenziamento delle Rete di cure palliative, come previsto dal Bilancio di Previsione statale. Tra gli obiettivi vi è quello di ampliare la platea di utenti e arrivare fino al 90% della popolazione interessata entro il 2028.
La rete di cure palliative è stata istituita formalmente nell’isola dal 2013 e successivamente sono state adottate le linee d’indirizzo per il suo rafforzamento.
“L’applicazione del Piano dovrà essere ora garantita in tutte le Asl della Sardegna – ha spiegato l’assessore della Sanità Armando Bartolazzi – Entro giugno 2026 occorrerà incrementare di 15 unità le equipe specialistiche multiprofessionali dedicate per le cure domiciliari specialistiche; i posti letto passeranno da 71 a 167 negli hospice a livello regionale; dovranno essere attivati ambulatori di cure palliative; negli ospedali dovranno essere attivati posti letto dedicati per la gestione del fine vita in regime di ricovero”.
