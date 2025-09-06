Cala Biriola, due turisti si perdono lungo il percorso: intervento dei Vigili del Fuoco

I due non riuscivano più a trovare la via per tornare indietro e hanno deciso di allertare i soccorsi

Due turisti toscani ieri pomeriggio avevano deciso di intraprendere la passeggiata di Cala Biriola, lungo la costa ogliastrina, ma ad un certo punto si sono persi, non riuscendo a trovare il modo di tornare indietro.

Per questo motivo hanno deciso di allertare i Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti con l’elicottero Drago.

Dopo alcune ricerche, i Vigili sono riusciti a trovare e recuperare i due turisti, che sono stati tratti in salvo. Fortunatamente, nessuno dei due aveva riportato alcun problema.

