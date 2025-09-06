Sardegna, colpo di coda dell’estate nel weekend: massime fino a 34 gradi

Si avvicina la fine dell’estate, ma gli ultimi colpi di coda della stagione, almeno per quanto riguarda le temperature, sono dietro l’angolo. Per questo fine settimana la Sardegna, al netto di qualche nuvola, si prepara ad affrontare nuovamente il caldo.
Sia oggi, sabato 6 settembre, che domani, domenica 7, si preannuncia un cielo sereno con una possibile leggera velatura da parte delle nuvole.
Occhio però alle temperature: se nel centro-nord d’Italia appaiono leggermente in calo, nell’Isola invece si attendono valori stazionari rispetti agli scorsi giorni, con le massime che potranno raggiungere il picco di 34 gradi.
