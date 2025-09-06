Nuovo anno scolastico Sardegna, l’augurio di Puligheddu: “Scuola faro di civiltà”

La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ha voluto fare il suo augurio a tutti gli insegnanti in vista dell'inizio del nuovo anno: "Siete la nostra speranza"

Per gli alunni la scuola non è ancora iniziata, ma per docenti e dirigenti ormai sì. Così, all’alba del nuovo anno scolastico, la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Puligheddu, ha voluto fare il suo augurio a tutti gli insegnanti.

“Il nuovo anno scolastico è un momento di ripartenza che porta con sé speranze e sfide – comincia la Garante – La scuola è più di un luogo fisico, è un’istituzione viva, fatta di persone con la propria identità, con la propria formazione, ciascuna con le proprie personali esperienze, ma tutte capaci di convivere grazie a una immensa forza che va oltre sé stesse. In un clima di fatica che tocca famiglie e ragazzi, la scuola resta un faro di civiltà e un porto sicuro“.

Puligheddu poi prosegue: “Questo è merito di chi la vive e la costruisce ogni giorno: gli insegnanti, veri e propri artigiani del sapere e dell’anima. Pilastri fondamentali della società e dell’educazione“.

“Siete la nostra speranza, il futuro è nelle vostre mani e nella vostra intelligenza. A Voi va la mia gratitudine e il mio più sincero augurio. Che sia un anno di crescita e soddisfazioni – conclude la Garante – per voi e per tutti i vostri studenti. Buon lavoro, di cuore”.

